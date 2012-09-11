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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 10:45 BJT

〔中国金融〕社会融资规模与M2的统计数据将分别发布--央行人士

路透北京9月11日电---中国人民银行相关人士周二表示,因社会融资规模与广义货币供应量(M2)统计数据均是反映金融与经济关系的重要指标,故两个数据将分时、分别发出.

该央行人士并称,8月M2数据将于今日(周二)下午公布.根据路透调查显示,8月M2增速的中值为14.0%.而7月的实际增幅为13.9%.

"社会融资规模这个数据很重要,以后都会单独发布.今天下午会公布M2."该人士表示.

此前,中国央行已单独公布了8月社会融资规模数据,为1.24万亿元人民币,比上月多1,885亿元,其中,当月新增人民币贷款7,039亿元,高于路透调查中值的6,000亿元.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 赵红梅; 审校 毕晓雯

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