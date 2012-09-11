〔美国个股〕贝莱德计划下调部分ETF管理费,应对市场竞争--CEO

路透纽约9月10日电---贝莱德(BLK.N)执行长Laurence Fink周一表示,将在第四季下调部分核心iShares上市交易基金(ETF)的管理费,提高与较低成本产品的竞争力.

Fink在纽约参加巴克莱全球金融服务会议时对与会者表示,此次管理费调整将只适用于部分面临较低费用(产品)竞争的ETF基金,并非是"费用全线变动".

贝莱德过去几年在同美国先锋集团(Vanguard Group)旗下管理费较低的基金竞争中,逐渐丧失ETF市场份额.[ID:nSB1763630].

根据Bernstein Research近期发布的报告,在15个样本中,贝莱德有一或两支ETF基金与先锋集团产品直接竞争但收费更高.在所有类别中,先锋集团都在夺取贝莱德的领土.

值得注意的是贝莱德旗下最大ETF--规模350亿美元的iShares MSCI明晟新兴市场(EEM.P)基金.根据IndexUniverse,截至8月31日的三年内,净流入该基金的资金为2.932亿美元.

而同期,先锋集团MSCI明晟新兴市场指数基金(VWO.P)净流入资金428亿美元,该基金规模为548亿美元.其管理费要比iShares ETF低0.47个百分点.

Fink称,贝莱德尽管计划下调部分ETF管理费,但仍预计近期利润可实现增长超过40%.

贝莱德股价周一收低2.30%,报177.83美元.(完)