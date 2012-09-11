《Home专栏》中国铜进口减少,库存却上升

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 张涛/蔡美珍

路透伦敦9月10日电---中国8月未锻造铜及铜材进口355,856吨,为今年以来第二低月份.6月进口346,223吨,创今年以来最低水平.[ID:nEAP307822]

是否可以从中得出关于中国铜需求甚至中国整体经济状况的一些有意义的结论呢?

由于中国库存周期的影响盖过了实际使用情况,研究进口数据越来越费力不讨好.

就中国和铜市而言,目前最重要的数据不是每月进口数量,而是进口所导致的上海库存增加情况.

但首先看一看8月铜进口数据.

**观察数字**

8月的初步进口数字,包括输入中国的精炼铜、合金、阳极铜和半成品.

根据7月的各类铜产品进口的比例情况,8月精炼铜进口可能是24.7万吨左右.

如果真是这样,这将是去年8月以来的最低月度进口水平.

但不一定是最低的净进口数字.

要记住第二季中国精炼铜出口大增,因当时中国的一些大型炼厂交付铜,用于满足回补伦敦金属交易所(LME)空仓的需求.

这股出口增势在5月触顶,当月中国的铜出口达到102,375吨.

6月铜出口大幅缩减至35,500吨,7月进一步跌至仅剩12,500吨.

如果出口趋势在8月进一步流失动能,8月净进口表现或许会比今天早上的初值数据可观许多.我们只能等到这个月稍晚公布完整贸易数据时才知道.

但重点仍然是今年异乎寻常的进口力道.

1-8月累计铜进口同比成长37%,同期精炼铜进口仍然增加近60%,虽然最后数据可能有变.

想想,中国制造业景气正在降温,而且迫使中国当局启动基建投资稳增长方案,由此看来,这样的进口表现已经算是不差.

**大量保税铜库存**

当然,中国实际消费量增速并不像这些进口数据所呈现的力道.

中国国有研究机构安泰科预测,今年精炼铜消费将成长5%,这个预估已经考虑到基建支出增加将带动下半年铜消费加速.

中国铜进口量强劲,与铜消费成长温和,两者之间的落差就形成上海保税区仓库的大量库存.

保税区铜库存在第二季增加到60万吨左右,因为大量增加的进口铜,许多是流向仓单融资客,而非制造业厂商.

保税区铜库存在7月短暂出现下滑,但之后再度升高.最新的非正式数据显示,目前约在65万吨,高于一个月前的62万吨,就算没有超越第二季高点,至少也是持平.

中国内地收购这类铜库存的报价,目前是比LME现货价CMCU0每吨升水30-80美元,升水幅度小于7月底的50-80美元.

库存和升水这两个数据,或许比最新贸易数据更能说明中国制造业的铜需求现况.

而这两个数据都不利.

**库存脱钩**

不过,上海铜库存增加对所有其他地区实货流动及库存造成的影响,却是有利的.

再回头看看8月进口数据,及相应的精炼铜进口数字.

上个月在中国海关登记进口的247,000吨,已经高于整个LME仓储系统目前的库存量.

LME今天的铜库存为214,650吨.扣除掉注销仓单,LME合约的终极流动性基础只剩下区区178,850吨.

这是极低的水准,只相当于三天份的全球使用量.

欧洲的库存甚至更紧.欧洲地区的LME仓库只有15,900吨库存,其中10,150吨被嘉能可的Fortress Vlissingen锁定.

LME库存整体趋势仍然向下,光是注销仓单部分,就有35,800吨准备出仓,在今天早上的报告中,新注销仓单又净增了7,350吨.

此外,LME系统里的库存也受到严密控制.

LME的最新市场仓位报告<0#LME-WHL>显示,某个单一实体控制了40-50%的注册仓单库存.

**价格脱钩?**

不难理解,为何分析师都在密切注意,不久可能就将出现一波近月合约轧仓行动.

周五收盘时,现货与三个月期铜价差CMCU0-3为正价差11.50美元,并不算太紧.

上一次LME铜库存在这么低的水准时,现货期货的价差是逆价差100美元.

这个现象本身应该就是一个警讯,特别是现在三个月期铜合约CMCU3再度上扬,主要是因为市场预期各大央行将释出"零成本资金".

在这个情况下,那些持续流入上海保税区的铜,有可能会加剧当前库存脱钩问题,及伦铜与沪铜潜在价格脱钩.

这是第二季出现的情况.第二季另一个现象,是大量铜由中国流出,用于回补炼厂的LME空仓.

所以不必太担心8月进口数据的单月下滑.

但是确实应该担心上海的大量库存,虽然这些库存非常不明朗.

后续发展可能会证明,这些库存是影响两地市场价格走势的关键,而且如果历史重演,这些库存也将是影响中国金属进出口的关键.(完)