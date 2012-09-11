〔美国经济〕公司财务长认为美国IPO费用超过预期--调查

路透9月10日电---周一公布的一份对公司首席财务长(CFO)的调查显示,过去几年在美国进行首次公开发行(IPO)的企业中,有近半数认为上市的成本高于预期.

此项由普华永道会计事务所(PricewaterhouseCoopers LLP)进行的调查显示,在回覆调查提问的财务长中有48%认为,包括承销,法律和外部审计费用在内的IPO相关成本,超过了他们的预期.

该报告称,多数受访者还表示,其公司一次性成本高于100万美元.

若上市项目规模较小,一次性法律费用的负担就尤其沉重.对于融资规模不足5,000万美元的IPO交易来说,该项费用竟占整体IPO成本的25%以上.

新颁布的创业企业扶助法案(Jumpstart Our Business Startups,JOBS Act)放宽了某些会计和信息披露方面的要求,或可为那些年营收不足10亿美元而寻求IPO的新兴成长型企业减轻一些成本负担.该法案允许这些公司公布两年财务审计报表,而不是现在要求的三年.法案并允许减少对高层薪酬的披露.(完)