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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:12 BJT

〔新债招标〕中国铁道部七年期企业债利率4.58%,20年期5.14%--发行快报

路透上海9月11日电---中国债券信息网刊登的发行快报显示,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的七年期固息企业债,中标利率4.58%;同时招标的20年期品种,中标利率为5.14%.

该期债为铁道部今年第五期铁路建设债券,发行总额200亿元人民币,采用单一利率(荷兰式)招标方式,两期品种均为固定利率,按年计息.其中,七年期招标利率区间为3.67%-4.67%,20年期为4.28%-5.28%.

该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、安信证券和中信证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.

今年以来,铁道部此前已累计发行四期共计850亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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