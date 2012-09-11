《汇市简讯》IMF副总裁朱民讲话提振欧元,美元/坡元滑落至1.2339

0257GMT * 国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民发表利多评论后,欧元窜涨,促使市场抛售美元/坡元 * 他称,世界应该相信欧洲将复苏,并强烈支持欧洲央行购债计划[ID:nSB8563513] * 美元/坡元从高位1.2372滑落至1.2339,最新报1.2343-1.2346 * 对当局干预的担忧可能会使美元/坡元在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前守在1.2330-1.2370区间 (完) --编译 兰秀娟;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=