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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:21 BJT

〔路透调查〕韩国央行料将在9月13日会议上降息25个基点以支撑经济

路透首尔9月11日电---一项周二公布的路透调查显示,本周韩国央行很有可能于三个月来第二次降息,以支撑经济.目前韩国经济下滑的程度较先前预计更为严重.

受访的21位分析师中有18位预计,韩国央行周四将把指标利率KROCRT=ECI下调25个基点至2.75%.7月时韩国央行曾下调指标利率25个基点,为2009年初以来首次降息.

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