《汇市简讯》欧元/美元跳升,因IMF副总裁发表利好欧元的讲话

0310GMT * 欧元/美元跳升至1.2794,因为市场把国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民的评论视作轧空的理由 * 朱民称,世界应该相信欧洲将复苏,并支持欧洲央行购债计划[ID:nSB8563513] * 东京市场中午时分,市场交投清淡帮助激励了轧空操作 * 小时图上1.2805略下方有很大的阻力.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=