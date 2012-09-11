〔日本股市〕早盘下跌,市场等候德宪法法院裁决和美联储会议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二早盘收低,因投资者谨慎等候德国宪法法院对欧洲救援基金合法性的裁决,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周的政策会议.
日经指数.N225跌0.8%至8,796.98点,持稳于支撑位,即75日移动均线切入位8,780.16点上方.
景气循环股承压.工业机器人制造商Fanuc(6954.T)跌1.5%,本田汽车(7267.T)挫1.2%,丰田汽车(7203.T)也下跌2.2%.
德国宪法法院周三将对是否批准欧洲稳定机制(ESM)做出裁定,该裁定将决定欧元的命运.
投资者也对美联储周四会议结束后宣布新一轮刺激措施,即第三轮量化宽松抱有高度期望.
"推出第三轮量化宽松的可能性升高.若推出第三轮量化宽松,日圆的升值压力上升,对日本股市未必是好消息,"Bayview Asset Management投资组合经理人Yasuo Sakuma说.
东证股价指数.TOPX早盘收低1.1%至729.02点,成交量是过去90日单日均值的40%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。