〔日本股市〕早盘下跌,市场等候德宪法法院裁决和美联储会议

路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二早盘收低,因投资者谨慎等候德国宪法法院对欧洲救援基金合法性的裁决,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周的政策会议.

日经指数.N225跌0.8%至8,796.98点,持稳于支撑位,即75日移动均线切入位8,780.16点上方.

景气循环股承压.工业机器人制造商Fanuc(6954.T)跌1.5%,本田汽车(7267.T)挫1.2%,丰田汽车(7203.T)也下跌2.2%.

德国宪法法院周三将对是否批准欧洲稳定机制(ESM)做出裁定,该裁定将决定欧元的命运.

投资者也对美联储周四会议结束后宣布新一轮刺激措施,即第三轮量化宽松抱有高度期望.

"推出第三轮量化宽松的可能性升高.若推出第三轮量化宽松,日圆的升值压力上升,对日本股市未必是好消息,"Bayview Asset Management投资组合经理人Yasuo Sakuma说.

东证股价指数.TOPX早盘收低1.1%至729.02点,成交量是过去90日单日均值的40%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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