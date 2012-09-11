〔中国债市动态〕新债结果推国开债收益率续涨,受供给压力预期拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海9月11日电---中国银行间债市周二整体维持弱势整理,不过国开债收益率续涨,因稍早招标的新债定位偏高,且市场对于该行未来新债供给压力预期偏空.
交易员指出,现券暂时或将维持弱势格局,不过近期国内外政治经济大事不少,债市面临的不确定性较大,市场波动亦可能加剧.
"昨天国开债(收益率)就上了不少,今天又招的高,二级至少又上了3-4个点,"北京一国有银行交易员表示.
他指出,在债市弱势格局下,国开行的发行节奏未现减缓迹象,而且未来数年的长期供给可能都会维持高位,这将对国开债走势持续形成重压.
业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标发行的五年固息债票面利率为4.0741%,三期品种为3.8087%,均高于此前预测均值,而一年品种中标利率为3.19%,与预期相符.[ID:nSB1770938]
剩余期限约2.83年的国开行固息债120229券最新报价收益率CN120229=CFXM为3.85%/3.75%,上日尾盘为3.80%/3.72%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。