〔中国债市动态〕新债结果推国开债收益率续涨,受供给压力预期拖累

路透上海9月11日电---中国银行间债市周二整体维持弱势整理,不过国开债收益率续涨,因稍早招标的新债定位偏高,且市场对于该行未来新债供给压力预期偏空.

交易员指出,现券暂时或将维持弱势格局,不过近期国内外政治经济大事不少,债市面临的不确定性较大,市场波动亦可能加剧.

"昨天国开债(收益率)就上了不少,今天又招的高,二级至少又上了3-4个点,"北京一国有银行交易员表示.

他指出,在债市弱势格局下,国开行的发行节奏未现减缓迹象,而且未来数年的长期供给可能都会维持高位,这将对国开债走势持续形成重压.

业内人士稍早透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标发行的五年固息债票面利率为4.0741%,三期品种为3.8087%,均高于此前预测均值,而一年品种中标利率为3.19%,与预期相符.[ID:nSB1770938]

剩余期限约2.83年的国开行固息债120229券最新报价收益率CN120229=CFXM为3.85%/3.75%,上日尾盘为3.80%/3.72%.(完)