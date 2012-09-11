《中国金融焦点》8月新增信贷反弹,企业发债融资发力同助稳增长(更新版)

(新增贷款分项以及货币供应量数据)

* 8月社会融资规模回升至1.24万亿元

* 新增贷款反弹至7,039亿元,中长期贷款占比续回升

* 当月企业发债净融资规模创年内新高

* 资金对实体经济扶持力度加强,但M2和M1增速下滑存隐忧

* 短期内央行对降准及降息仍谨慎

采写 上海/北京中文部; 撰写 边竞

路透上海9月11日电---尽管当前中国经济仍未摆脱低迷状态,但资金对实体经济扶持力度正趋加强.8月社会融资规模环比回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高.

分析人士指出,8月企业债券净融资占比虽较7月稍有回落,但仍居于20%以上的高位,以贷款为主的间接融资占主导的格局正悄然改变,直接融资的贡献度逐渐提升.

他们并认为,在货币政策选择上,目前央行仍倾向于通过银行增加放贷以及加快债券融资,为经济提供支持,如果经济基本面或资金面不发生进一步恶化,央行对于进一步降准或降息的态度或依旧谨慎.

"新增贷款7,000多亿还可以啊,不少,企业债融资又是2,500多亿,基本延续了上个月的趋势,估计都能赶上企业贷款了,非信贷的增长确实都很快.从分项看还都不错,从总量上看够花了,就看需求端能否持续改善了."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

申银万国首席宏观分析师李慧勇表示,数据非常乐观,超出预期,说明信贷支持力度确实在加大.从社会融资规模来看,同比环比均保持了增加,这跟今年加大债券融资规模有关.

央行数据显示,8月社会融资规模为1.24万亿元人民币,比上月多1,885亿元,其中,当月新增人民币贷款7,039亿元,高于路透调查中值的6,000亿元.

今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

中国8月新增人民币贷款图表,请点选(r.reuters.com/cyx52t)

**放贷速度加快**

分析人士认为,随着近期国家加快投资项目的审批,银行放贷速度也相应加快,这或是8月新增信贷反弹的重要因素.

广发银行金融市场部交易员颜岩谈到,从季节性因素考虑,7,000亿元的新增信贷规模偏高,应该是跟投资项目有关.

华宝信托宏观分析师聂文也指出,按照年初8万亿的贷款规模目标而言,8月的信贷规模相对较高,显示整体流动性的确在适当放松.而目前更多企业债在为基建投资和城投融资,弥补了中长期信贷的不足,这跟2008-2009年通过银行信贷来提供基建和城投融资不同,而当前基建投资上升较快亦弥补了其他方面的投资不足.

继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目后,中国国家发改委再次公布批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,这些两天内集中公布批复项目的总投资规模将超过1万亿元人民币.[ID:nSB1765488]

中国银行战略发展部高级经济师周景彤则表示,8月宏观数据不好情况下,新增贷款数据还算是一个亮点,表明项目审批加快,贷款审批速度亦在加快,"这让我们看到经济反转的曙光,从贷款需求增加上可看出经济回升的动力."

他并预计,9月新增贷款亦在7,000亿元左右.

虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]

而内需不振,加之大宗商品价格下跌,拖累8月进口意外录得七个月来首度同比下滑;出口同比增速虽较上月略升,但外部环境持续低迷,令增幅徘徊于低位.[ID:nSB1769360]

**M2和M1增速偏低存隐忧**

国开证券宏观经济分析师杜征征谈到,8月企业新增中长期贷款占比略升,显示其中长期投资意愿虽仍不强,但有趋稳回升的态势.

据路透计算,8月住户和非金融企业及其他部门新增中长期贷款占比约40.6%,较7月的38%继续回升.

不过广义货币供应量M2和狭义货币供应量M1增速均偏低,为信贷的继续扩张埋下隐忧.

聂文指出,M2和M1增速同时下降,说明整体经济流动性和经营活动活跃度在下降.

央行数据显示,8月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.5%,低于14%的路透调查中值;狭义货币供应量M1同比增长4.5%,较上月末低0.1个百分点.(中国8月M2增速图表,请点选r.reuters.com/kab62t)

交通银行研究中心研究员鄂永健博士表示,贷款在增加,存款也在恢复性增长,但M2没上来.一方面可能跟财政存款增加有一定的关系,另外或也说明外汇占款仍比较低迷.

中国国际经济交流中心研究员张永军亦认为,从M2的增幅来看,新增贷款转化到货币供应量的规模并不大,M2增幅仍较低,表明目前过高的存准率弱化了货币的乘数效应,新增的信贷规模难有效流入实体经济,加之经济下行的大背景下信贷有效需求仍不足,因此从刺激实体经济的角度看,降息及降准仍有必要.

不过对于未来政策是否将进一步放松,市场人士的预期多数仍相对谨慎.

杜征征表示,从本月的数据看,监管层是在放松银根,但是是否抛出降准这步棋,还是个两难的决策:一方面物价出现反弹,而且流动性充裕将助力大宗商品价格走升;不过另一方面,未来数月外汇占款增量可能维持低位,且降准有利于刺激银行放贷,"我们预计年底之前还是将至少降准一次."

民生银行金融市场部首席经济学家李志强也认为,货币政策的出台估计会比较谨慎,不一定只是简单的降息或下调存款准备金率,"比如说寻找什么样角度或方式来有效地刺激经济.但四万亿投资后遗症在前,现在是着急也不能乱用药."

央行数据显示,分部门看,8月住户贷款增加2,825亿元,其中短期贷款增加1,168亿元,中长期贷款增加1,657亿元;非金融企业及其他部门贷款增加4,211亿元,其中短期贷款增加1,501亿元,中长期贷款增加1,203亿元,票据融资增加1,314亿元.

**企业发债融资力度不减**

值得关注的是,央行此次改变了数据发布流程,选择率先公布社会融资规模统计数据,而稍晚再发布广义货币供应量(M2)等其他金融数据.

对此石磊认为,"先公布社会融资规模,可能是想引导大家多关注这个数据,不要光看贷款."

央行数据显示,初步统计2012年1-8月社会融资规模为10.07万亿元,比上年同期多6,915亿元.

中国人民银行相关人士周二表示,因社会融资规模与广义货币供应量(M2)统计数据均是反映金融与经济关系的重要指标,故两个数据将分时、分别发出.[ID:nSB1771254]该央行人士并称,8月M2数据将于周二下午公布.根据路透调查显示,8月M2增速的中值为14.0%.而7月的实际增幅为13.9%.

而企业债券融资规模持续扩大,其在社会融资规模中占比已呈现逐步提高的趋势.

"贷款的价格比较高,发债融资会便宜一些,对很多企业来说,融资应该会朝着直接融资这个方向走,"广发银行颜岩谈到.