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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:55 BJT

《全球市场》亚股下跌,关注德国法院有关危机举措的裁决和美联储会议

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%,日经指数跌0.8%

* 欧元兑美元上升,接近四个月高位

* 金价上扬,油价下挫

路透东京9月11日电---亚股周二下跌,投资者调整仓位,等候德国宪法法院就欧元区救援基金作出裁决和美联储会议.德国的判决或可消除欧洲的一大风险,而美联储或推出外界普遍预期的刺激措施.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%,受中国股市拖累.沪综指.SSEC下跌1%,而投资者针对近期涨势锁定获利又打压恒生指数.HSI下滑0.6%.

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