〔中国公开市场〕资金宽松逆回购再减量,七天利率持稳14天续跌(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 资金宽松,逆回购操作较上周同期再减量

* 七天利率持稳在3.35%,高出二级逾30bp

* 14天品种再跌5个bp至3.45%

* 机构有28天逆回购需求,但央行仍询而未发

路透上海9月11日电---随着中国银行间市场流动性向好,央行公开市场周二进行的逆回购较上周同期再减量,至770亿元人民币.作为市场利率重要参考的七天期逆回购利率持稳,而14天期品种利率则第三周下跌,再降5个基点(bp).

业内人士指出,逆回购利率被视作市场利率走向的重要参考,虽有随二级利率变化特征,但波动频率则明显不足,具有相对的稳定性.因此七天期品种高出同期质押式回购利率逾30bp,亦在可接受范围内,二级市场走势基本未受影响.

北京一大型券商分析师认为,虽然七天逆回购利率较二级市场偏离有所加大,但其对资金市场影响仍在,"如果不是逆回购发行利率还偏高,二级(七天回购)早就降到3%以下了."

央行公告显示,今日稍早进行的450亿元七天期逆回购,中标利率持稳在3.35%;同时进行的320亿元14天期逆回购操作,中标利率则较上次下行5bp至3.45%.

6月下旬以来,除个别时点外,银行间市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率多在3%-4%之间徘徊.近两日资金向宽,该利率向3%靠拢,北京时间周二11:39时,该加权价格报在2.9987%,较上日微跌0.3个bp.

上述分析师并指出,如果二级市场资金面不发生太大变化,回购利率走势平稳,公开市场未来逆回购中标利率仍有下行可能.

华南一银行交易员则认为,央行未大幅下调逆回购利率以贴近市场,除显示其不希望逆回购这个"指导利率"有过大波动外,不排除有预期随着国庆长假将至,流动性趋紧将导致二级市场资金利率上行的可能,因此才不急于对目前略高的逆回购利率进行调整.

另外,他们还表示,对于一直询而未发的28天期逆回购品种,机构仍有需求.不过可能是报需求的以中小银行居多,为保证操作的持续性,央行才未轻易启用.

自6月末以来,央行公开市场一直仅通过逆回购调节市场流动性,逆回购操作品种目前为七及14天,此前两周28天期品种亦询而未发.

本周公开市场一级交易商继续上报了七天、14天和28天逆回购需求,同时28天和91天正回购需求亦依然在列.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 770

(周四) 待定

央票到期 100

正回购到期 150

逆回购到期 1,650

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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