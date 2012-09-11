〔美国个股〕中国携程旅行网年内继续打价格战,净利将明显下滑--高层

路透上海9月11日电---在6月掀起新一轮在线旅游服务的价格战后,中国在线旅游业龙头--携程旅行网(CTRP.O)高层周二表示,至少今年内公司还会坚持低价促销策略,价格战还会持续,可以预见公司未来两个季度的利润率和净利润将明显下滑.

携程高级副总裁汤澜表示,公司已做好明年继续价格战的心理准备.同时,公司也在开拓国际酒店和国际机票等业务,希望能成为公司未来新的业务增长点.

"7-9月是真正开打的三个月,与以前相比,公司利润率和利润都会下降."他说,"既然开打,就不能停,...利润率会有所下降,但我们会坚持下去."

在忍耐两年后,携程今年6月起效仿某些同业的做法,正式展开长时间的低价促销活动,并自称该活动可以有5亿美元的预算授权.此举促使其竞争对手艺龙旅行网LONG.O、芒果网等的营销活动升级.

携程的促销活动主要包括客户订酒店和参与自由行将返还现金或享受折扣等.此举意味着携程网主业利润受到压缩.仅仅6月小规模试水促销的第二季,携程净利润就同比下降55%至1.2亿元人民币,营业利润率由去年同期的32%下降为17%.

"我们目前丝毫没有看到停战的迹象,到今年底,基本没有停的可能....明年还难说,三个月,半年,甚至一年,我们都有心理准备."汤澜说.

他表示,长期价格战本身是不合理的,但光挨打不还手也是不可能的,只有以不理性的举动对付不理性,才能使市场回归至理性.将来一旦市场达到一种动态平衡,各方价格趋于一致,价格战可能会暂告一个段落.届时客户会转而关注品牌、技术、产品等其他非价格因素,而在这些方面,携程具有优势.

他并指出,经过两个多月的促销,携程已发现一些价格敏感型客户回流,市场份额在上升,公司营收在抵销返现促销因素等负面因素后仍能保持成长态势.

携程第二季净营收9亿74万元,同比增长17%;公司稍早发布预测,第三季净营收将同比增长15-20%.

**培育新业务增长点**

在传统的国内机票和酒店预订之外,携程正在大力开拓国际酒店和国际机票预订服务.汤澜介绍说,携程已与希尔顿、万豪MAR.N、香格里拉(0069.HK)、雅高(ACCP.PA)和洲际五大国际酒店集团签约,并与国际在线酒店服务网站Booking.com合作,使公司签约国际酒店数扩充至逾20万家.

"未来随着海外目的地的增加,酒店数量还会上升,发展空间比国内大许多."他说.

他还介绍称,公司通过投资松果网和途家网,分别进入了客栈民宿和中高端度假公寓市场.相对于公司投入主要精力的国内中高端酒店市场,这两块未来可发展空间相当大.

不过他亦承认,国际酒店和机票,以及客栈和度假公寓等业务短期内还处在培育期.

中国在线旅游市场竞争已进入白热化状态,除携程与艺龙等短兵交接外,在线旅游信息平台去哪儿网,在线自助游网站驴妈妈等后起之秀成长加快,再加上淘宝、京东等"跨界",携程的经营压力逐步上升,大打价格战亦属无奈之举.

携程周一收报17.15美元,今年来该股已累计下挫近27%,同期纳斯达克指数.IXIC上涨近两成.目前携程的市值为25.22亿美元,是艺龙的近五倍.(完)