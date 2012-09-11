香港是外派人士住房成本最高的城市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月10日电(记者 Alex Frew McMillan)--香港依然是世界上外派商务人士住房成本最高的城市，因香港比西方其他金融中心更成功地抵御了全球金融危机。伦敦屈居第二。
房产中介公司第一太平戴维斯在周一公布的一份研究中称，2012年上半年，香港高管人员住所价格上涨7.4%。莫斯科的涨幅为5.5%，悉尼为3.7%，伦敦为2.8%。
相比而言，巴黎的房产价格则便宜得多，受困银行致使巴黎的高管住房价格下滑3.4%。
对一个包括首席执行官和管理人员在内的核心七人金融服务商业团队而言，在香港一年的住房和写字楼成本总计约66万英镑(110万美元)，伦敦为55万英镑(88.15万美元)。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。