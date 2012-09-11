《SAFT专栏》亚洲经济奇迹渐行渐远,美国或将迎头赶上

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/王冠中

路透9月11日电---就在亚洲经济奇迹开始走下坡路的时候,美国经济实现最终复苏的基础却正在形成.

亚洲(特别是中国)或许遇到了以廉价劳动力为基础的资本密集型成长模式所带来的限制.若想要摆脱这种问题,中国等国家可能要调整法律、政治甚至学术框架,这有可能会给现有的权力关系带来冲击.

与此同时,科技、地质和新生产技术可能为美国经济成长带来新的动力和创新推动作用.

"提出有关亚洲经济奇迹的问题,并非是怀疑中国和亚洲的潜力和重要性,而是要推翻那种认为亚洲过去的经济表现将延续到未来的惯性思维、以及美国和其他西方国家与企业的竞争力已是强弩之末的推断."瑞士银行经济顾问George Magnus周一在一份致客户的报告中写道.这份报告的标题是"亚洲:是否奇迹已告结束?"

诚然,除了最极端的情况,亚洲经济成长率不会低于美国方面.然而,中国、印度和亚洲其他地方成长率,有可能会低于现在常见的各类预测;美国经济成长则有可能实现幅度较大,且出人意料的提升.

中国经济能够实现长达数十年的创纪录增长速度,很大程度上要归功于较好地利用了劳动力.人们脱离了生产能力较低的农业,转而投入到以城市为中心的出口型经济中.政府向有形资本注入大规模投资,借以带动较高的经济成长率和生产力,这支持了出口型经济,但由此付出的代价就是国内消费经济.

上述一系列策略所带来的作用正在逐渐减弱.工资差距正在缩小,同时(至少在近期)欧洲和美国对出口产品的消化能力将走低.Magnus认为,下一阶段的成长趋势将由更高的效率和创新能力带动.这两种条件的实现,取决于政治和机构改革.

知识产权可能需要更好地保护.Magnus认为那种偏重渐进式改革多于激进式改革的体系,可能也需要进行改造,但迄今为止的迹象并不明显.

**美国潜力**

这些都不能改变美国面临的真正阻碍.美国的债务过多,医疗保健的长期成本存在严重问题,且更关键的是,美元是全球的主要储备货币,给了美国自由的空间,甚至鼓励美国不需要做出艰难的决定,而是通过继续举债和消费来解决债务和消费的问题.

尽管如此,未来十年仍有许多对美国有利的情势.科技的进步和地理位置上的优势,让美国能享受页岩气革命带来的好处,不但能创造就业和投资,还能享有十年前所无法想像的能源独立性.瑞银估计,这可能给美国未来几年的经济成长率带来约0.5个百分点的提振效益--仅是科技荣景带来效益的三分之一左右--但在低成长的环境中,仍旧是意义重大的.

在此同时,所谓的3D制造展现出改造全球产品生产方式的惊人潜能,而且能让美国拥有比中国甚至日本和德国更大的优势.该技术能将高度客户定制化的产品凭空打印出来,看起来和喷墨打印机极为相似,不像传统锻炼原料的制造方式,而且该新技术是美国的强项.

尽管现在大多是用在制造原型产品,但3D制造技术的普及会使其更低廉,也可以让生产工厂更接近市场.这和当前的全球供应链大不相同,目前的供应链是追求个别零件的价格优势,因此单一产品的各个零件来自世界各地.

美国不只在创新方面领先,随着3D制造技术普及,制造业务价值中会有更高的比例放到知识资本(intellectual capital)上--即生产该产品的程式设计,而非着重在中国和德国鲁尔的大量工厂.为何要把工厂设置在距离市场非常遥远的另一个国度内,而且还要冒着知识产权被盗的风险?如果投入生产的劳动成本降低,运输成本也将成为更大的考量因素.

这些都不会在短时间内成真,而且也不是板上钉钉,但对整体亚洲尤其是中国的挑战是相当明显的,对美国来说,契机也是显而易见.(完)