〔中国汇市〕人民币早盘略跌,谨慎氛围中市况平稳

* 人民币早盘略走低

* QE3预期令购汇趋谨慎

* 经济及外贸疲弱削弱人民币走强动力

路透北京9月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二略走低,走势总体平稳.市场人士称,在QE3预期强烈的情况下,企业购汇趋谨慎,但国内经济疲软也使人民币缺乏走强动力.

北京时间12:15,人民币兑美元即期报6.3400元,上日收报6.3376元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3391元,上日中间价为6.3375元.

上海一银行交易员称,交易非常平稳,都是trading的盘在推,市场看起来没有什么方向,还是在逢低买入美元."交易量还行,自营的盘很少,还是客户王道,客盘在主导市场交易和方向."

该交易员续称,未来估计QE3是否出台对市场长远影响会更大一些,如果出来,美元将会承压.现在客盘很平衡,估计美元今天很难突破早上的高点,除非油盘大量出来.

上海某外资行交易员称,早上购汇起了一波,美元价格往上了以后,又有结汇出来了,"市场还是比较谨慎,QE3市场预期强烈,大家不敢轻易购汇,但是昨天外贸数据又不好,人民币动力也不足."

欧元兑美元EUR=在亚洲早盘持稳于1.2760,脱离上周五触及的约1.2815的高位,当时美国发布的就业数据不佳,提升了市场对美联储在9月13日出台进一步购买资产计划的预期.[FRX/CN]

中国央行货币政策二司副司长郭建伟近日称,进一步扩大人民币汇率波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什么时候真正实施目前还不好判断.[ID:nSB1768452]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4240/65,上日尾盘为6.4190.

北京时间12:15,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3420/40元,上一交易日尾盘报6.3415元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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