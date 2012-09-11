〔中国外汇拆借〕一年期美元拆借利率跌至历史低位,因QE3预期升温

路透北京9月11日电---随着美国新一轮量化宽松计划(QE3)推出预期的增强,中国境内美元拆借市场一年期美元拆借利率周二应声下跌至历史最低水平,市场更倾向于在更为便宜的短端进行拆借,以规避风险.

市场人士并称,相对于短期拆借,长期限本身交易一直较少,近期更是特别少.长端利率后期走势要看该期限附近的贷款需求是否回升.目前来看长端买盘需求不旺,卖盘在低利率处接盘意愿也不强,美联储周四有关QE3的决策将提供指引.

北京时间16:29分,上海国际货币经纪公司的美元拆借利率报价CFETSICAPC15中,1年期美元拆借利率参考报价USD1YD=CFIC报1.3%,较昨日的1.6%大幅下降,创该报价2009年初以来历史最低水平.

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.上述期限美元拆借利率已从年初时的4.2%降至8月初时1.7%的水平.

"这说明1.6%的报价银行已经不愿意接,撤掉了.现在中国贸易顺差大,结汇少,美元都在市场上流通,大家收美元的意愿不高."上海某行交易员并表示,目前短端美元更便宜,只做短端即可满足需求.

上海某外资行交易员则称,昨天曾观察到长端美元买需,但卖盘参与不多."貌似目前这个大量的需求是来自口行(进出口银行)一家的,我想可能是真的有相关需求在,尤其口行可能都是些大项目.没有卖盘参加我以为是大家对现在这么低的利率水平都持谨慎地态度."

市场人士认为,上周美国数据显示其8月就业成长急速放缓,本周推新一轮量化宽松计划的机率进一步提高,将令中国境内美元拆借利率承压.

相对于一年期美元拆借利率大幅下跌而言,短端利率相对持稳亦显示了市场的偏好.数据显示,隔夜美元拆借利率参考报价USDOND=CFI持稳于0.15%,三个月期USD3MD=CFIC亦保持在0.4%.

上海另一家大型银行交易员称,美国QE3推出还是比较有可能的,最近美国非农数据等也不好,QE3一旦推出,就会把一部分美元逼出来,虽然目前考虑到人民币短期内不大可能升值,很多美元仍在境内的账户上.

"实际上现在这些美元还留在境内的账户上,在观望中,因为考虑到人民币(短期内)不太可能升值,但真的欧元涨到1.3,或者1.35,这些美元还是会出来的."上述交易员称.

路透测算的境内美元1年期隐含利率CNY1YFIX=R周二报0.8608%.

欧元兑美元周二欧洲盘中扩大涨幅,升至1.28197的近四个月高位.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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