〔中国货币市场〕基准七天回购利率几无变化,月内到期资金供给较充裕

路透北京9月11日电---中国银行间市场周二早盘基准七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS几无变化.月内到期资金供给较充裕,部分期限融出难度大,令短期回购利率维持在相对低位.

"市场资金很松,不跨月的资金很好借,我们有钱,也出不掉,"上海一外资银行交易员称,"跨月的资金就没那么多了,国庆大家都会多备点钱,资金利率也应该还会涨起来."

当前机构的纠结之处在于,一方面,公开市场连续两周净回笼,但货币市场短期资金供给仍充裕,支撑着短期乐观的资金预期;另一方面,七天期逆回购利率较二级市场高出逾30个基点(bp),然发行量仍有400亿元人民币.

"七天回购(加权)利率在3.0%附近,说明市场资金面很宽裕了.为啥还有那么多机构在投逆回购呢?逆回购利率可是3.35%!"北京一国有银行交易员称.

随着中国银行间市场流动性向好,央行公开市场周二进行的逆回购较上周同期再减量,至770亿元人民币.作为市场利率重要参考的七天期逆回购利率持稳,而14天期品种利率则第三周下跌,再降5个bp.[CN/MMT]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5110 2.3125 +19.85 3,962.72

七天CN7DRP=CFXS 2.9988 3.0017 -0.29 470.09

14天CN14DRP=CFXS 3.1894 3.1923 -0.29 60.49

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5092 2.3208 +18.84 1,359.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.0191 3.0445 -2.54 161.00

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