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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 14:55 BJT

〔新债招标〕中国国开行"福娃债"利率多偏高,但长期品种需求尚佳(更新版)

(新增更多评论及细节)

* 中标利率多偏高,并带动二级市场收益率续涨

* 长期品种利率水平较为投资者认可

* 美国式招标三期债利率普遍高于预期

路透上海9月11日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二招标发行的第三轮"福娃债"(指五期固息债连发),中标利率多偏高,并带动二级市场收益率续涨.不过,由于长期新债利率水平较为投资者认可,需求尚属不错.

交易员并指出,今日采用美国式招标的三期新债--三、五及七年期债,加权中标利率普遍高于此前市场预期,主要是由于投标机构博取边际收益所致;而荷兰标的一年及10年两期债利率则基本符合预期.

"(中标利率偏高)因为是美国标嘛,机构都可以借此机会博下边际,中了不就赚了么."上海一银行交易员称.

此外,也有交易员表示,债市弱势格局令投机盘对长期品种新债兴趣减弱,而喜好高票面利率的投资盘成为绝对主力,并最终推高中标利率.

"现在市场也比较弱,投机的谁愿意去蹚那个浑水啊(介入中长期品种),投资盘看没人和它竞争了,那它们就向高里投呗."北京一银行交易员称.

对于长端投标倍数较高,上海另一银行交易员则认为,"(说明)利率水平有吸引力了."

中国银行间债市周二整体维持弱势整理,不过国开债收益率续涨,因稍早招标的新债定位偏高,且市场对于该行未来新债供给压力预期偏空.[ID:nSB1771448]

具体发行结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 3.19% *3.8087% *4.0741% *4.1900% 4.29%

预期均值 (3.19%) (3.75%) (4.03%) (4.16%) (4.28%)

投标倍数 1.35 1.75 2.64 2.22 2.89

边际中标利率 -- 3.83% 4.10% 4.21% --

注: 一年和10年采用单一利率(荷兰式)招标方式;其余品种则采用多种利率(美国式)招标方式,*代表加权中标利率.

银行间债市固定利率国开行金融债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为3.2073%、3.8134%、4.0385%、4.1867%、4.2725%

据国开行公告,该行将隔周对上述首次发行各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.

该期债为国开行今年第38期至42期金融债.具体条款如下:

第38-42期

---------------------------------------------------

发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

其余: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 9月17日

起息日 9月17日

分销期 9月12日-9月17日

上市日 一年:9月19日;

三年、五年、七年和10年:9月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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