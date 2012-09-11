〔加拿大经济〕第四季企业招聘意愿预计进一步减弱--万宝盛华

路透多伦多9月11日电---万宝盛华(MAN.N)周二公布的调查报告显示,加拿大企业第四季招聘意愿较前季及上年同期减弱.

这份全国性调查报告显示了将增聘员工的企业与计划裁员的企业间的差距.

该调查访问了大约1,900名雇主,结果显示16%的企业计划增加工作岗位,而7%的企业计划裁员.大约四分之三的受访企业预计将维持现有员工人数.

万宝盛华称,经季节因素调整后,第四季有净10%的企业计划招募新员工,不及上季的净12%.

凭借加拿大富饶资源而受益的矿产企业依然最强劲,有净18%的企业抱有招聘意愿,但较上季下滑5个百分点.

万宝盛华加拿大公司运营副总裁Byrne Luft指出,该国仍有30多万个工作岗位空缺,要么是因为应聘者缺少相应的技能,要么是因为应聘者不愿迁往许多资源行业岗位所在的偏远地区.(完)