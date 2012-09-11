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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 13:03 BJT

〔路透基点〕世茂集团寻求离岸美元再融资贷款--RLPC

路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,世茂集团正与银行商讨一笔离岸美元贷款事宜.

据消息人士透露,贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.这笔贷款于2010年5月签署协议,含所有成本费用的最高价码为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.

世茂集团在港挂牌,2012年6月30日止当年的集团营收增加12%至137亿元人民币.

除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外,该集团还在中国经营着六家豪华酒店,包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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