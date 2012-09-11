〔路透基点〕世茂集团寻求离岸美元再融资贷款--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,世茂集团正与银行商讨一笔离岸美元贷款事宜.
据消息人士透露,贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.这笔贷款于2010年5月签署协议,含所有成本费用的最高价码为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.
世茂集团在港挂牌,2012年6月30日止当年的集团营收增加12%至137亿元人民币.
除了在中国数个省份拥有商业地产业务之外,该集团还在中国经营着六家豪华酒店,包括上海世茂皇家艾美酒店、上海外滩茂悦大酒店、上海世茂佘山艾美酒店、牡丹江世茂假日酒店、绍兴世茂假日酒店和南京世茂滨江希尔顿酒店.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。