〔路透基点〕世茂集团寻求离岸美元再融资贷款--RLPC

据消息人士透露,贷款筹集资金将用于为一笔2013年5月到期的4.6亿美元贷款进行再融资.这笔贷款于2010年5月签署协议,含所有成本费用的最高价码为310个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255个基点,平均年限2.55年.