〔中国货币市场〕基准七天回购利率几无变化,月内到期资金供给较充裕(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京9月11日电---中国银行间市场周二早盘基准七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS几无变化.月内到期资金供给较充裕,部分期限融出难度大,令短期回购利率维持在相对低位.
"市场资金很松,不跨月的资金很好借,我们有钱,也出不掉,"上海一外资银行交易员称,"跨月的资金就没那么多了,国庆大家都会多备点钱,资金利率也应该还会涨起来."
当前机构的纠结之处在于,一方面,公开市场连续两周净回笼,但货币市场短期资金供给仍充裕,支撑着短期乐观的资金预期;另一方面,七天期逆回购利率较二级市场高出逾30个基点(bp),然发行量仍有400亿元人民币.
"七天回购(加权)利率在3.0%附近,说明市场资金面很宽裕了.为啥还有那么多机构在投逆回购呢?逆回购利率可是3.35%!"北京一国有银行交易员称.
随着中国银行间市场流动性向好,央行公开市场周二进行的逆回购较上周同期再减量,至770亿元人民币.作为市场利率重要参考的七天期逆回购利率持稳,而14天期品种利率则第三周下跌,再降5个bp.[CN/MMT]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
==============================================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5110 2.3125 +19.85 3,962.72
七天CN7DRP=CFXS 2.9988 3.0017 -0.29 470.09
14天CN14DRP=CFXS 3.1894 3.1923 -0.29 60.49
------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5092 2.3208 +18.84 1,359.30
七天CHICNY7D=CFXS 3.0191 3.0445 -2.54 161.00
------------------------------------------------------------------------------
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7200 2.3600 +36.00 375.85
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7050 2.5000 +20.50 88.47
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8500 2.8000 +5.00 0.72
------------------------------------------------------------------------------
回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5347 2.3300 +20.47 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0000 3.0200 -2.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2000 3.1100 +9.00 --
------------------------------------------------------------------------------
Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.4992 2.2992 +20.00 --
七天SHICNYSWD= 2.9973 3.0025 -0.52 --
三个月SHICNY3MD= 3.6465 3.6389 +0.76 --
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。