〔中国货币市场〕基准七天回购利率几无变化,月内到期资金供给较充裕(更新版)

(上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京9月11日电---中国银行间市场周二早盘基准七天质押式回购加权利率CNREPO=CFXS几无变化.月内到期资金供给较充裕,部分期限融出难度大,令短期回购利率维持在相对低位.

"市场资金很松,不跨月的资金很好借,我们有钱,也出不掉,"上海一外资银行交易员称,"跨月的资金就没那么多了,国庆大家都会多备点钱,资金利率也应该还会涨起来."

当前机构的纠结之处在于,一方面,公开市场连续两周净回笼,但货币市场短期资金供给仍充裕,支撑着短期乐观的资金预期;另一方面,七天期逆回购利率较二级市场高出逾30个基点(bp),然发行量仍有400亿元人民币.

"七天回购(加权)利率在3.0%附近,说明市场资金面很宽裕了.为啥还有那么多机构在投逆回购呢?逆回购利率可是3.35%!"北京一国有银行交易员称.

随着中国银行间市场流动性向好,央行公开市场周二进行的逆回购较上周同期再减量,至770亿元人民币.作为市场利率重要参考的七天期逆回购利率持稳,而14天期品种利率则第三周下跌,再降5个bp.[CN/MMT]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5110 2.3125 +19.85 3,962.72

七天CN7DRP=CFXS 2.9988 3.0017 -0.29 470.09

14天CN14DRP=CFXS 3.1894 3.1923 -0.29 60.49

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5092 2.3208 +18.84 1,359.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.0191 3.0445 -2.54 161.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7200 2.3600 +36.00 375.85

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.7050 2.5000 +20.50 88.47

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8500 2.8000 +5.00 0.72

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5347 2.3300 +20.47 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0000 3.0200 -2.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.2000 3.1100 +9.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.4992 2.2992 +20.00 --

七天SHICNYSWD= 2.9973 3.0025 -0.52 --

三个月SHICNY3MD= 3.6465 3.6389 +0.76 --

==============================================================================(完)