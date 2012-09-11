〔路透基点〕新疆喀什华电热电完成27亿元人民币18年期贷款案--RLPC

路透香港9月10日电---汤森路透旗下基点援引银行界消息人士报导称,中国国有企业新疆喀什华电热电有限公司已为一热电厂扩建项目完成26.99亿人民币(4.26亿美元)的贷款案.

国家开发银行新疆分行任主办银行,负责承贷13.49亿人民币.中国建设银行新疆分行负责5亿人民币;中国邮政储蓄银行新疆分行承贷3亿人民币;中国农业银行新疆分行贷款2.5亿人民币;中国银行新疆分行负责2亿人民币;招商银行承贷1亿人民币.上述后四家银行任参贷行.

签约工作已在8月31日进行.

一如此前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,按每半年等额方式偿还,有三年的宽限期.[ID:nSB1493994].

筹得资金将用于在新疆维吾尔自治区喀什建造两台超临界燃煤热电机组.据国家能源局网站公布,该项目在2011年9月时获国家批准.

完工之后,两台机组单机发电能力为35万kW,可满足南新疆1,220万平方米的供热需求.

新疆喀什华电热电为华电新疆电力有限公司的子公司.华电新疆电力由中国华电全资拥有.(完)