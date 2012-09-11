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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 13:31 BJT

《汇市简讯》澳元/美元向低点回落,股市表现低迷打击人气

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* 澳元/美元午盘中段向低点回落

* 交易商仍很谨慎,今天股市表现疲弱对人气不利

* 沪综指跌幅最大,下跌1.2%;MSCI明晟日本以外亚太地区股指下跌0.5%,标准普尔500指数.SPX下跌0.3%

* 支撑位在1.0300/20,但如果今天跌破该水平也不会令人意外

* 澳元/美元最新报1.0331.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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