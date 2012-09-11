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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 13:42 BJT

〔东京美债〕10年期美债价格微涨,市场聚焦美联储政策会议

路透新加坡9月11日电---美国10年期公债价格周二在清淡交投中微涨,投资者等待美国联邦储备理事会(Fed,美联储)在周四结束政策会议后会否宣布另一轮购债计划.

10年期美债价格在亚洲上涨1/32,收益率(殖利率)US10YT=RR约报1.651%,仍在过去一周1.542%-1.740%的区间内.

自上周五非农数据显示8月美国就业增长大幅放缓后,市场对美联储在9月12-13日会议后宣布第三轮量化宽松的预期已经升温.

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