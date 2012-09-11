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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 13:47 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货回落,但仍守在114美元上方

路透东京9月11日电---布兰特原油期货周二于四日来首次下跌,因投资者进行获利了结,但仍守在每桶114美元上方,对美联储本周将宣布经济刺激措施的预期限制了油价跌幅.

Newedge Japan的商品销售经理Ken Hasegawa称,布兰特原油在过去三天上涨近2美元后,出现获利了结,不过在美联储周三和周四举行会以前,油价将可能保持很稳定.

一些分析师认为,由于最近美国公布的经济数据疲软,比如上周五令人失望的就业数据,美国央行将推出第三轮债券购买措施.

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