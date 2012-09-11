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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 13:50 BJT

〔台湾股市〕收盘近持平,8月营收增长拉抬鸿海上涨近2%

路透台北9月11日电---台湾股市周二收盘近持平,苹果(AAPL.O)主要供应商鸿海(2317.TW)上涨近2%,因其8月营收较上年出现增长.

加权股价指数.TWII小幅收高2.39点,报7,485.13,徘徊在逾两周收盘高位.

电子类指数.TELI上涨0.4%,而营造建材类指数.TCOI跌1.5%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超15.4亿台币,连续第二日买超;上交易日为买超85.51亿.[ID:nST0549779]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW缩至669.93亿台币,上日为843.43亿.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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