〔中日关系〕中国不惧怕对抗与武力威胁,将继续出台反制措施--新华

路透北京9月11日电---中日钓鱼岛及其附属岛屿的纷争仍继续升温.新华社周二发表评论文章称,针对日本的单方面挑衅,中方已经并将继续出台反制措施,中国从来不惧怕对抗与武力威胁,维护主权与领土完整的决心坚定不移.

报导称,中国海监46、中国海监49船周二上午已抵达中国神圣领土钓鱼岛外围海域,海监部门将视情况开展维权行动,宣示主权.这是对日本企图将钓鱼岛主权问题固化的重大打击,体现了中国政府维护领土和国家主权的坚定决心.

"今日之中国,早已告别积贫积弱、任人欺凌的年代.在事关主权和国家尊严的钓鱼岛问题上,绝不会退让半步."文章称.

新华评论指出,日本通过侵占、窃取和美国私相授受等见不得人的非法方式取得所谓钓鱼岛"管辖权",不仅不加以反思,反而一意孤行,愈走愈远,公然单方面"购买"以将之"国有化",对中国领土主权构成严重挑衅.对此,中国必然予以坚决反制.

文章强调,中国政府和人民维护主权与领土完整的决心永不动摇,日本如果继续误判,势将付出沉重代价.钓鱼岛问题发展到今日之严峻局面,对此负有完全责任的日本政府亟须进行深刻反思,以真正有诚意的行动表明对中国领土主权与民族尊严的尊重.在此,奉劝日本方面充分认识事态的严重性,彻底改变"妄得"和挑衅心态,回归理性的道路.

中国政府周一宣布钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.这意味着外国军舰、公务船未经中方允许进入钓鱼岛海域将被视为入侵,中国海监、渔政、军舰有责任和义务到钓鱼岛海域巡航,维护国家主权.

中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝亦在周日及本周一分别就钓鱼岛问题明确表态.

"钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步."温家宝周一在外交学院讲话时称.

中国外交部周一晚间发表声明称,所谓的"购岛"完全是非法、无效的,中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为,否则,由此造成的严重后果只能由其自行承担.[ID:nSB1770940](完)