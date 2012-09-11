〔东京汇市〕欧元在四个月高位下方徘徊,接近200日移动均线

路透东京9月11日电---欧元兑美元周二在近四个月高位下方徘徊,交易商在欧元于上周尾段大涨后,以及欧美本周的重大事件之前保持警惕.

欧元兑美元EUR=报1.2761美元,接近美国尾盘水准,但脱离上周五触及的约1.2815的高位,当时美国发布的就业数据不佳,提升了市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)在9月13日出台进一步购买资产计划的预期.