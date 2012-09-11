版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:04 BJT

〔中国新债〕中国铝业公司周三将发行60亿元超短融,期限九个月

路透上海9月11日电---中国铝业公司周二公告称,将于周三(12日)在银行间债市簿记建档
发行60亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  具体条款如下:

    发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  中国铝业公司  450       60       9   9/12簿记建档   建设银行     AAA        9/13       9/14
                                                      浦发银行
  =============================================================================================
  
  中国铝业公司为上市公司中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司.
  
  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐