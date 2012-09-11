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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:11 BJT

〔中国股市〕沪综指缩量收跌,基建等前期领涨股回调拖累大盘

路透北京9月11日电---中国股市沪综指周二缩量收跌终止三天连涨.在昨日缩量震荡后,场内观望气氛有所抬头,前期领涨的基建和券商等板块纷纷回调,带动大盘走弱.分析师表示,行情发展有待增量资金配合.

沪综指.SSEC收报2,120.554点,跌14.339点,或0.67%;周一该指数创下近四周收盘高点.今日沪市A股成交金额656亿元人民币,较上日859亿元大幅下降逾两成.

"大盘还是比较弱,蓝筹股、水泥股等板块的强势已不能持续."信达证券研发中心副总经理刘景德指出,本轮反弹基本都是场内资金在折腾,若没有大量的增量资金配合,股指很难走远.

他并预计,短期股指可能会继续震荡,但跌破年内低点2,029点的可能性甚微.

水泥建材等个股跌幅居前,其中福建水泥(600802.SS)收报6.63元,下挫4.33%.

沪深300指数.CSI300收低0.64%,报2,311.890点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,324.0点,跌0.5%,成交量为手457,758.(完)

--发稿 林琦/李然; 审校 曾祥进

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