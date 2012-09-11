〔中国股市〕沪综指缩量收跌,基建等前期领涨股回调拖累大盘

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京9月11日电---中国股市沪综指周二缩量收跌终止三天连涨.在昨日缩量震荡后,场内观望气氛有所抬头,前期领涨的基建和券商等板块纷纷回调,带动大盘走弱.分析师表示,行情发展有待增量资金配合.
沪综指.SSEC收报2,120.554点,跌14.339点,或0.67%;周一该指数创下近四周收盘高点.今日沪市A股成交金额656亿元人民币,较上日859亿元大幅下降逾两成.
"大盘还是比较弱,蓝筹股、水泥股等板块的强势已不能持续."信达证券研发中心副总经理刘景德指出,本轮反弹基本都是场内资金在折腾,若没有大量的增量资金配合,股指很难走远.
他并预计,短期股指可能会继续震荡,但跌破年内低点2,029点的可能性甚微.
水泥建材等个股跌幅居前,其中福建水泥(600802.SS)收报6.63元,下挫4.33%.
沪深300指数.CSI300收低0.64%,报2,311.890点.沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,324.0点,跌0.5%,成交量为手457,758.(完)
--发稿 林琦/李然; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。