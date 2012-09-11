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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:12 BJT

〔日本股市〕收低,投资者等待德国宪法法院对ESM的裁决和美联储会议

路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二收低,投资者削减对出口商和风险较高个股的曝险,等候德国宪法法院对欧元区纾困基金合法性的裁决、以及本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议.

日经指数.N225收跌0.7%,至8,807.38点,但仍持于切入位在8,780.30点的75日移动均线上方.该水平为日经的支撑位.东证股价指数.TOPX也收低0.7%至732.26.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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