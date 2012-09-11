《汇市简讯》欧洲开盘:欧元/美元走势沉重,风险意愿薄弱

0553GMT * 欧元/美元上涨0.06%至1.2766,澳元/美元上涨0.04%至1.0332,欧元/澳元上涨0.05%至1.2348 * 由于股市疲弱而且德国宪法法院即将就欧元区援助基金做出裁决,澳元/美元继续处于守势 * 澳元/美元在1.03附近存在一些支撑,不过市场交投谨慎 * 欧元/美元未能延续早盘反弹之势,始于1.2750的买盘向下延伸.(完) --编译 许娜;审校 王洋 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=