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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:17 BJT

〔韩国股市〕连续第二日收低,投资者在重大事件前态度谨慎

路透首尔9月11日电---韩国股市周二连续第二日收低,因投资者在上周尾段大涨后锁定获利,且在德国宪法法院对欧元区救助基金作出裁定及美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议之前持谨慎态度.

综合股价指数.KS11收低0.24%,报1,920.00点.电脑程式化卖盘打压市场,此前曾出现三日的程式化买盘.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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