〔澳洲股市〕小幅收低,投资者等待海外事件的发展提供交投方向

路透悉尼9月11日电---澳洲股市周二在淡静交投中下滑0.2%,投资者等待海外事件的指引,焦点一是欧洲救援机制的命运,二是美联储政策会议结果.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下降8点,报4,325.8点.

必和必拓(BHP.AX)涨0.4%至32.58澳元,力拓(RIO.AX)则下滑0.3%至54.53澳元.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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