〔欧元债市〕德债期货上涨,投资者关注德国宪法法院裁决与希腊问题

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透伦敦9月11日电---德国公债期货周二开盘小涨,德国宪法法院明日将宣布欧元区纾困基金是否合法.法院可能推迟裁决使市场情绪谨慎.
希腊方面又出现担忧,支撑了德债的避险买需.该国周一承认,在说服国际金主接受一项在未来两年内节支近120亿欧元的计划方面遇到困难.而这个计划对希腊能否获得亟需的救援金以避免破产来说必不可少.[ID:nSB1770608]而英国每日电讯报报导称,西班牙首相拉霍伊不会接受让其削减支出的纾困.
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选