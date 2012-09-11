〔欧元债市〕德债期货上涨,投资者关注德国宪法法院裁决与希腊问题

路透伦敦9月11日电---德国公债期货周二开盘小涨,德国宪法法院明日将宣布欧元区纾困基金是否合法.法院可能推迟裁决使市场情绪谨慎.

希腊方面又出现担忧,支撑了德债的避险买需.该国周一承认,在说服国际金主接受一项在未来两年内节支近120亿欧元的计划方面遇到困难.而这个计划对希腊能否获得亟需的救援金以避免破产来说必不可少.[ID:nSB1770608]而英国每日电讯报报导称,西班牙首相拉霍伊不会接受让其削减支出的纾困.