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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:44 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元韧性将面临欧美方面消息的考验

路透悉尼/惠灵顿9月11日电---澳元周二略走低,因市场屏息静候欧元区救助基金的合宪性裁决结果,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策决议,这将为未来数周全球市场走势设定基调.

澳元/美元AUD=D4持于1.0328美元,纽约尾盘报1.0332美元,上周五触及1.0401美元,为8月27日以来最高.

交易员表示亚股走低及部分获利了结令当地货币略微承压,一些分析师预计还将继续下行.

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