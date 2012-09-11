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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:25 BJT

《汇市简讯》欧元/美元一个月期波动率将破位下行

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* 欧元/美元一个月期波动率伦敦早盘为8.675%,上周五为四个月低位8.4%

* 德国宪法法庭裁决及美国联邦公开市场委员会(FOMC)等风险事件有助于限制其进一步走低

* 数年低位8.2%为关键支撑位,但处于7.5%的实际波动率将承压

* 三个月期及一年期波动率昨日延续跌势,挫至数年低位8.75%和10.25%

* 三个月波动率实际日线和小时线为9.45%和8.7%,一年期波动率实际日线为9.95%

* 基于此,隐含波动率进一步下行趋势将受限.(完)

--编译 石冠兰; 审校 于春红

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