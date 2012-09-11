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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:48 BJT

《汇市简讯》中长期投资大户动向及投机客做空,预示欧元/澳元升势

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* 中长期投资大户跟随欧元/美元升势,在平价前卖出澳元/美元

* 当地银行在1.0300-10有可观买盘,下方挂有停止单,1.0400-20有大量供盘

* 澳元空头可能最好要做多欧元/澳元

* 投机客仍净做空欧元/澳元,价格走势看涨

* 可能走向200日移动均线切入位1.2438,更高目标为1.2450-1.2500障碍位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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