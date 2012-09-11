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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:48 BJT

〔日本债市〕指标公债价格持稳,受五年券标售需求可观和股市趋疲支撑

路透东京9月11日电---指标日本公债价格周二抹去早前跌幅并持稳,从五年期债券标售的可观需求和股市趋疲中寻获支撑,投资者等待本周稍晚的关键事件.

三个月来首次标售的五年期新债,需求如预期般良好,但并未提振该期限的现券交易.

德国宪法法院将于周三裁决欧元区纾困基金案,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四将宣布为期两日的会议结果.更多投资者预计继上周美国就业数据令人失望后,美联储将进一步购债.在这些事件发生之前,投资者减持高风险资产,这对债券构成支撑.

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