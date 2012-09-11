〔日本债市〕指标公债价格持稳,受五年券标售需求可观和股市趋疲支撑

路透东京9月11日电---指标日本公债价格周二抹去早前跌幅并持稳,从五年期债券标售的可观需求和股市趋疲中寻获支撑,投资者等待本周稍晚的关键事件.

三个月来首次标售的五年期新债,需求如预期般良好,但并未提振该期限的现券交易.