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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:50 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳但低于四个月高点,关注刺激政策出台可能性

路透新加坡9月11日电---伦敦期铜周二持平,但低于上日触及的四个月高位.投资者关注本周德国宪法法院有关欧元区救助基金的裁决和美国联邦储备理事会(美联储, FED)会议.此外,一系列中国基建支出计划支撑价格.

上周美国8月非农就业数据低迷,令美联储在本周四公布新刺激政策行动的机率上升.

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