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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 16:01 BJT

〔新兴汇市〕坡元引领亚币走升,关注德国宪法法院裁决与美联储会议

路透新加坡9月11日电---新兴亚洲货币周二大多走升,追随欧元走势,此前德国宪法法院表示,将按照原定日程裁决欧元纾困基金案,虽然有议员提出异议.

跟随欧元反弹,坡元兑美元SGD=D3触及一年高点,台币TWD=TP则触及逾三个月高位,受助于外国央行的买盘,不过台湾央行被见到出手限制台币涨势.

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