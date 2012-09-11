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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 16:09 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第四日上扬,受益于美国放松政策预期

路透首尔9月11日电---韩元兑美元KRW=周二小幅上涨,为连续第四日上升,因市场预计美联储本周会议将释放出进一步刺激措施的信号.

不过在德国宪法法院周三有关欧元区救助基金的判决以及美联储会议结果出炉前,投资者依旧不愿建仓.

另外本周四韩国央行将举行利率会议,预计其将实施本年度的第二次降息.

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