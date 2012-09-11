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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 16:14 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶触及逾一个月高点,市场热盼刺激新政出台

路透曼谷9月11日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二升至逾一个月最高水准,因市场持续预期中国和美国将采取措施刺激经济.

TOCOM指标2月期胶JRUc6上涨0.6日圆,结算价报每公斤236.9日圆(3.03美元).

期胶盘中升至日高每公斤240.6日圆,为7月23日以来最高.之后涌现获利了结卖压.

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