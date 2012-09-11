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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 18:07 BJT

〔路透专访〕乾旱天气将使印尼今年橡胶产量下降10%--橡胶协会主席

路透雅加达9月11日电---印尼橡胶协会(Gapkindo)新任主席Daud Husni Bastari周二接受路透专访时表示,该国2012年橡胶产量将较上年下降10%,至280万吨,因印尼天气乾旱.印尼是全球第二大橡胶生产国.

"产量将下降,因为天气太乾旱了,"Bastari称.

"如果乾旱情况非常严重,橡胶树落叶期将延长."全年都可以割胶,但胶乳产量通常在橡胶树的落叶期下降.

今年稍早,印尼橡胶协会预计今年橡胶产量将较2011年的295万吨下降8-10%.

印尼气象局上月表示,厄尔尼诺现象仅会对该国产生有限影响.厄尔尼诺现象可导致澳洲、非洲部分地区、东南亚和印度出现大面积乾旱.

Bastari称,今年印尼橡胶出口量可能将从去年的大约250万吨降至210万吨,因印尼与其他主要橡胶生产国泰国和马来西亚达成协议,减少橡胶销售以支撑价格.

但Bastari没有详细阐述支持橡胶价格的未来措施.降低橡胶产量已成为泰国的一项政治议题,而马来西亚成为橡胶净进口国.

这位新任主席表示,他认为中国经济放缓不会损及从印尼进口橡胶,因中国日益庞大的中产阶级需要汽车和轮胎橡胶.

"对印尼橡胶最大的需求增长来自巴西和中国,"他补充称,"中国由一党统治,因此有明确方向,所以我非常乐观."(完)

--编译 于春红;审校 石冠兰/蔡美珍

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