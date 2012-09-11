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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:18 BJT

〔新闻稿〕中国8月新增人民币贷款7,039亿元,M2同比增长13.5%--央行

(以下为中国人民银行9月11日发布的2012年8月金融统计数据报告)

一、广义货币增长13.5%，狭义货币增长4.5%

8月末，广义货币(M2)余额92.49万亿元,同比增长13.5%，比上月末低0.4个百分点；狭义货币(M1)余额28.57万亿元,同比增长4.5%，比上月末低0.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.02万亿元,同比增长9.7%。当月净投放现金530亿元。

二、当月人民币贷款增加7,039亿元，外币贷款增加117亿美元

8月末，本外币贷款余额64.66万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额60.89万亿元，同比增长16.1%，比上月末高0.1个百分点，比上年同期低0.3个百分点。当月人民币贷款增加7,039亿元，同比多增1,555亿元。分部门看，住户贷款增加2,825亿元，其中，短期贷款增加1,168亿元，中长期贷款增加1,657亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4,211亿元，其中，短期贷款增加1,501亿元，中长期贷款增加1,203亿元，票据融资增加1,314亿元。1-8月人民币贷款增加6.10万亿元，同比多增8,872亿元。8月末外币贷款余额5,951亿美元，同比增长17.2%，当月外币贷款增加117亿美元。

三、当月人民币存款增加5,044亿元，外币存款增加26亿美元

8月末，本外币存款余额90.94万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.2%，分别比上月末和上年同期低0.4个和3.3个百分点。当月人民币存款增加5,044亿元，同比少增2,022亿元。其中，住户存款增加1,030亿元，非金融企业存款增加1,965亿元，财政性存款增加406亿元。1-8月人民币存款增加7.38万亿元，同比多增30亿元。8月末外币存款余额4,151亿美元，同比增长62.1%，当月外币存款增加26亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.84%，质押式债券回购月加权平均利率2.87%

8月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交24.26万亿元，日均成交1.05万亿元，日均成交同比增长29.3%。

8月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.84%，比上月高0.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.87%,比上月高0.02个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生2,710亿元，直接投资人民币结算业务发生212亿元

2012年8月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1,900亿元、810亿元、12亿元、200亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)

--整理 李宏薇; 审校 杨淑祯

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