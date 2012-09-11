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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:32 BJT

〔中国个股〕宝钢股份称10月冷热轧产品售价均保持不变

路透上海9月11日电---继此前连续三个月下调钢价后,中国大型钢厂--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二宣布,10月主要冷、热轧产品售价均维持不变.

刊登在东方钢铁在线网站的公告显示,除热、冷轧产品价格不变外,热镀锌、电镀锌及镀铝锌等产品售价也均维持不变.

宝钢股份最新一次产品价格调整为9月.当月热轧品种下调100元/吨,部分冷轧品种调降150元/吨.[ID:nSB1721824]

宝钢股份周二收报4.58元,与上日收盘持平.近一个月来累计上涨8.02%.(完)

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--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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