〔中国债市〕流动性宽松IRS短端下行致曲线增陡,短期需继续关注资金面

路透上海9月11日电---中国人民币利率互换(IRS)周二在持续宽松的流动性支撑下,一年期等短端品种下行相对明显,曲线因此趋陡.交易员称,在对经济基本面预期等不发生变化的情况下,短期内还需继续关注资金面情况.

上海一银行交易员表示,在持续低位的七天期回购利率支持下,今日IRS短端下行相对较为明显,而长端变化不大.其中主要成交品种之一的一年期跌约3-4个基点(bp).

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种CN7DRP=CFXS几无变化.月内到期资金供给较充裕,部分期限融出难度大,令短期回购利率维持在相对低位.[ID:nSB1771604]

至于后市,北京一银行交易员认为,"短期内要看的话我觉得就是资金面的预期,基本面的判断市场都比较一致,(经济)还是在下行探底的过程里."

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.1440/3.2720 3.0033/3.0933 3.0500/3.1450 3.0783/3.1767 3.0675/3.3200

周一 3.2825/3.4000 3.0440/3.1400 3.0360/3.1320 3.0540/3.1540 3.0340/3.3320

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变动 -0.1385/-0.1280 -0.0407/-0.0467 +0.0140/+0.0130 +0.0243/+0.0227 +0.0335/-0.0120

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)