〔中日关系〕中国军方反对日本将钓鱼岛"国有化",称保留采取措施权利(更新版)

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
(新增中国军方表态)
路透北京9月11日电---中日两国针对钓鱼岛及其附属岛屿的交恶有增无减.就日本政府实施所谓钓鱼岛"国有化",中国军方周二也表态称,中国军队对此表示坚决反对和强烈抗议,并密切关注事态发展,保留采取相应措施的权利.
新华社周二援引国防部新闻发言人耿雁生称,钓鱼岛及其附属岛屿是中国的固有领土,中方对此有着充分的历史和法理依据.日本政府的所谓"购岛"行为完全是非法的、无效的.中国政府和军队扞卫国家领土主权的决心和意志是坚定不移的.
同日新华社也发表评论文章称,针对日本的单方面挑衅,中方已经并将继续出台反制措施,中国从来不惧怕对抗与武力威胁,维护主权与领土完整的决心坚定不移.
报导称,中国海监46、中国海监49船周二上午已抵达中国神圣领土钓鱼岛外围海域,海监部门将视情况开展维权行动,宣示主权.这是对日本企图将钓鱼岛主权问题固化的重大打击,体现了中国政府维护领土和国家主权的坚定决心.
"今日之中国,早已告别积贫积弱、任人欺凌的年代.在事关主权和国家尊严的钓鱼岛问题上,绝不会退让半步."新华社评论文章称.
中国政府周一宣布钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.这意味着外国军舰、公务船未经中方允许进入钓鱼岛海域将被视为入侵,中国海监、渔政、军舰有责任和义务到钓鱼岛海域巡航,维护国家主权.
中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝亦在周日及本周一分别就钓鱼岛问题明确表态.
"钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步."温家宝周一在外交学院讲话时称.
中国外交部周一晚间发表声明称,所谓的"购岛"完全是非法、无效的,中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为,否则,由此造成的严重后果只能由其自行承担.[ID:nSB1770940](完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
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